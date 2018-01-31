Число погибших полицейских при ДТП в Орловской области возросло до трех

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Число погибших в результате ДТП в Орловской области сотрудников управления МВД по региону выросло до трех — в больнице скончалась одна из госпитализированных женщин, сообщило в среду управление СК РФ по региону.

Авария произошла в 10.36 мск вторника в Малоархангельском районе. Столкнулись "Газель", Renault Logan, "КамАЗ" и "Газель Next". В результате аварии погибли водитель и женщина-пассажир "Газели", травмы получили еще трое женщин-пассажиров. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд "КамАЗа" на встречную полосу, где грузовик врезался в "Газель", на которой ехали сотрудники управления МВД по региону.

По данному факту СУСК РФ по области возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Одна женщина в последующем скончалась в медицинском учреждении, в больнице остаются еще двое пострадавших. Погибшие в результате ДТП – сотрудники УМВД России по Орловской области, которые находились при исполнении должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый по делу водитель "КамАЗа", житель Дагестана, задержан. Мужчина вину в содеянном признает полностью. По его словам, он выехал на полосу встречного движения из-за плохих погодных условий и превышения скорости. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.