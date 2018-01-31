Прокуратура уточнила число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области

ДТП с рейсовым автобусом в Белокалитвинском районе Ростовской области. 31 января 2018

ДТП с рейсовым автобусом в Белокалитвинском районе Ростовской области. 31 января 2018

РОСТОВ-На-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщила журналистам представитель прокуратуры региона.

"В ДТП погибли четыре человека, 13 получили телесные повреждения", — сказала она.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.