Прокуратура уточнила число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-На-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщила журналистам представитель прокуратуры региона.
"В ДТП погибли четыре человека, 13 получили телесные повреждения", — сказала она.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.