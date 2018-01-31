Мурманского бизнесмена похитили и истязали неделю, требуя выкуп

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. В Мурманской области задержали банду из восьми человек, которых подозревают в том, что они похитили бизнесмена и требовали за него выкуп в десятки миллионов рублей, рассказали на пресс-конференции представители региональных главков МВД и Следственного комитета.

О похищении предпринимателя, имя которого не называется, сообщила его семья, хотя злоумышленники запретили им обращаться в полицию. Родственники рассказали, что за похищенного требуют выкуп. Позже стало известно, что бизнесмена схватили прямо на улице, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Продержали мужчину неделю, неоднократно его перемещали. Использовались несколько помещений и транспортных средств", — сказал на пресс-конференции руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК Никита Киселев.

© Фото : пресс-служба УМВД России по Мурманской области Представители УМВД и СУСК РФ по Мурманской области на пресс-конференции по поводу похищения человека 20 января 2018 © Фото : пресс-служба УМВД России по Мурманской области Представители УМВД и СУСК РФ по Мурманской области на пресс-конференции по поводу похищения человека 20 января 2018

Следователи выяснили, что бизнесмена истязали, угрожали ему оружием, перевозили с места на место. Родственники собрали деньги для выкупа и под контролем оперативников передали их злоумышленникам. После этого предпринимателя отпустили. Через несколько дней сотрудникам Росгвардии удалось задержать преступников на границе Мурманской области и Карелии. Деньги у них изъяли.

"Преступников задерживали в области, сыграл роль фактор неожиданности, они не успели оказать сопротивления", — рассказал заместитель командира ОМОН областного управления Росгвардии Юрий Заяц.

Следователи установили, что в банду входили восемь человек, причем из соображений конспирации в полном составе они никогда не встречались. Семеро из них — жители Мурманска и области, один — из Санкт-Петербурга, лидер группы — ранее судимый мурманчанин, который свою вину не признает.

По словам начальника отдела по раскрытию преступлений против личности регионального УМВД Антона Сычева, преступление было тщательно спланировано: члены банды распределили роли, подыскали средства конспирации и помещения, в которых держали похищенного.

Подозреваемым по статье о похищении человека грозит до 12 лет лишения свободы.

"Для нашей области это уникальный случай по всем параметрам", — добавил Сычев. Сейчас решается вопрос о предоставлении освобожденному бизнесмену и его семье государственной защиты.