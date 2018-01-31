В Воскресенске девочка выбралась из-под колес сбившего ее автомобиля

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Юная жительница Воскресенска самостоятельно выбралась из-под колес автомобиля, который наехал на нее, двигаясь задним ходом. Происшествие засняла камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел в понедельник, 29 января, во дворе многоэтажного дома. Девочка шла по дороге, когда на нее наехала выезжающая с парковочного места машина.

Автомобиль буквально подмял под себя ребенка, однако девочке все же удалось выбраться из-под колес. Водитель, очевидно, даже не заметил ее, поскольку сразу же уехал. Девочка также покинула место ДТП.

В середине января жительницу Ярославля на пешеходном переходе сбил автомобиль. Женщина упала, однако тут же встала и пошла дальше. Ни водитель иномарки, ни другие пешеходы не подошли к ней, чтобы узнать о ее самочувствии. Инцидентом заинтересовалась полиция.