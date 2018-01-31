Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области, в результате которого четверо погибли, достигло 15 человек, сообщила РИА Новости представитель областного минздрава.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По данным МВД, основная версия причины ДТП — превышение водителем скорости движения в условиях гололеда. В результате ДТП погибли трое взрослых и один ребенок. Сообщалось, по разным данным, о 13 или 14 пострадавших.

"По состоянию на 11.00 по мск, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Саратова в Ростов-на-Дону, в лечебные учреждения области доставлено 15 пострадавших (14 человек – в центральную районную больницу Белокалитвенского района и один – в центральную городскую больницу г. Каменск-Шахтинского)", — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Окончательный список погибших и пострадавших пока уточняется. По предварительным данным, пострадали жители Ростовской, Саратовской и Волгоградской областей.

Следователи проводят доследственную проверку. Областная прокуратура также сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Оба водителя в ДТП не пострадали, их опросят позже. Как пояснили РИА Новости в саратовском минтрансе, перед выездом из города автобус прошел технический контроль полностью и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль. Автобус принадлежит ростовской компании "Нейс-Трансфер".