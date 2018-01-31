В Ростове-на-Дону отложили слушания по делу ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Инвер Бекиров, обвиняемый в участии в запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда. 31 января 2018

Инвер Бекиров, обвиняемый в участии в запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда. 31 января 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду отложил на 14 февраля слушание по делу шести предполагаемых членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* из Крыма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду суд приступил к слушанию дела. Часть защитников участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из Симферополя. Суд установил личности подсудимых. Все они ранее проживали в Ялте, большинство из них, помимо гражданства РФ, также имеют паспорта граждан Украины. Суд разъяснил им права и обязанности.

По словам судьи, на слушание не явились два адвоката подсудимого Бекирова. "В связи с необходимостью обеспечения права на защиту, судебное заседание отложить на 14 февраля", — сказал судья.

По версии органов предварительного расследования, подсудимые Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Куку являлись участниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Дело было передано в суд прокуратурой республики Крым.

* Запрещенная в России террористическая организация