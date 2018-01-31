В Ростове-на-Дону отложили слушания по делу ячейки "Хизб ут-Тахрир"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду отложил на 14 февраля слушание по делу шести предполагаемых членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* из Крыма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам судьи, на слушание не явились два адвоката подсудимого Бекирова. "В связи с необходимостью обеспечения права на защиту, судебное заседание отложить на 14 февраля", — сказал судья.
По версии органов предварительного расследования, подсудимые Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Куку являлись участниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Дело было передано в суд прокуратурой республики Крым.
* Запрещенная в России террористическая организация