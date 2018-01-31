На юго-западе Москвы рейсовый автобус врезался в фонарный столб

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автобус на улице Косыгина совершил наезд на мачту городского освещения, один человек пострадал", — сказал собеседник агентства.

Снегопад и ветер осложнили дорожную ситуацию в Москве в среду утром. ГИБДД сообщало, что за сутки в столице произошло почти 700 ДТП.

Ранее в среду еще одно ДТП с автобусом произошло на Ленинградском шоссе столицы. По последним данным, 12 человек пострадали, однако обошлось без тяжелых травм. Кроме того, утром в Ростовской области в условиях гололеда в аварию попал рейсовый автобус King Long, по последним данным, погибли четыре человека, 14 пострадали.