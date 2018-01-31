Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Москве находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель столичного департамента здравоохранения.

"Это в основном ушибы. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у двоих — средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному", — отметили в департаменте.

Всех получивших травмы госпитализировали в три ближайшие больницы.

Утром в среду на Ленинградском шоссе автобус столкнулся с бетонным ограждением, которое разделяет транспортные потоки. По данным полиции, пострадали 12 человек. Автобус перевозил сотрудников "Мосгортранса".

В свою очередь, в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы заявили, что причиной ДТП не могло стать неудовлетворительное состояние проезжей части.

Сообщается, что в это время Ленинградское шоссе уже очистили от снега и обработали противогололедными реагентами.

Как отметили в пресс-службе, стаж водителя был менее четырех месяцев, поэтому в сложных погодных условиях он должен был быть предельно внимательным на дороге. При этом окончательно причину ДТП должны установить сотрудники ГИБДД.