Красные пятеня на поверхности мелиоративных каналов в Тюменском районе в окрестностях деревни Молчанова. 30 января 2018

Красные пятеня на поверхности мелиоративных каналов в Тюменском районе в окрестностях деревни Молчанова. 30 января 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Причину покраснения льда в одном из мелиоративных каналов выясняют в Тюменской области, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Одна из рек в Тюмени окрасилась в красный цвет — Река Молчанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красно-оранжевый цвет. https://t.co/jOunTTQSQy — глаVности (@glaVnosti) 30 января 2018 г.

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По данным ведомства, лед покраснел в канале, расположенном около деревни Молчановой, находящейся в Тюменском районе. На место выезжали специалисты.

"В ходе обследования установлено два участка канала, имеющих ярко-красную окраску. Вблизи данных мест не зафиксировано никаких производственных объектов", — уточняет управление.

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По данным ведомства, также были обследованы каналы, расположенные вблизи тепличного комплекса "Тюмень-Агро" в деревне Нариманова. Признаков загрязнения там не обнаружили.

Как уточняет управление, по факту начато расследование. В среду в покрасневшем канале произведут отбор проб, чтобы выяснить, превышение концентрации каких веществ привело к изменению цвета льда.

2018/01/30

Тюменские власти выясняют, почему река Молчанка стала красной (ФОТО)



Вода в реке Молчанке, протекающей в Тюменской области между поселками Новотарманский и деревней Молчанова, около… pic.twitter.com/EcPouSU13c — Правдивые Новости (@svirid_oficial) 30 января 2018 г.

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