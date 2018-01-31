ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Причину покраснения льда в одном из мелиоративных каналов выясняют в Тюменской области, сообщает региональное управление Росприроднадзора.
Одна из рек в Тюмени окрасилась в красный цвет — Река Молчанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красно-оранжевый цвет. https://t.co/jOunTTQSQy— глаVности (@glaVnosti) 30 января 2018 г.
По данным ведомства, лед покраснел в канале, расположенном около деревни Молчановой, находящейся в Тюменском районе. На место выезжали специалисты.
"В ходе обследования установлено два участка канала, имеющих ярко-красную окраску. Вблизи данных мест не зафиксировано никаких производственных объектов", — уточняет управление.
Тюменские власти выясняют, почему река Молчанка стала красной (ФОТО) — #news #world pic.twitter.com/et9DHywY2E— Толя Соколов (@kuromojinoki) 30 января 2018 г.
По данным ведомства, также были обследованы каналы, расположенные вблизи тепличного комплекса "Тюмень-Агро" в деревне Нариманова. Признаков загрязнения там не обнаружили.
Как уточняет управление, по факту начато расследование. В среду в покрасневшем канале произведут отбор проб, чтобы выяснить, превышение концентрации каких веществ привело к изменению цвета льда.
2018/01/30— Правдивые Новости (@svirid_oficial) 30 января 2018 г.
Тюменские власти выясняют, почему река Молчанка стала красной (ФОТО)
Вода в реке Молчанке, протекающей в Тюменской области между поселками Новотарманский и деревней Молчанова, около… pic.twitter.com/EcPouSU13c