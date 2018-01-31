На севере Москвы автобус врезался в опору тоннеля

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Рано утром на севере Москвы автобус наехал на разделительный бордюр, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе, около дома №1. По данным МВД, пострадали 12 человек.

В полиции назвали возможную причину аварии. Согласно их версии, водитель не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением, которое разделяет транспортные потоки.

В свою очередь, в "Мосгортрансе" отметили, что ДТП произошло из-за плохого состояния проезжей части.

В ведомстве также рассказали, что пассажирами автобуса были сотрудники транспортного предприятия. Никто из них серьезно не пострадал. Несколько человек получили ушибы, их госпитализировали.

В "Мосгортрансе" добавили, что перед выездом водитель прошел обязательный медицинский осмотр, у него четырехлетний стаж, и за время работы зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.

Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", автобус, направлявшийся из области в центр, столкнулся с опорой тоннеля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Это второе ДТП с участием общественного транспорта в Москве за сутки. Во вторник около станции метро "Сходненская" автобус наехал на ограждение, никто не пострадал. Всего за прошедший день в столице произошло почти 700 аварий. В ГИБДД связали это с сильным снегопадом и метелью. МЧС предупреждало, что на дорогах возможны снежные заносы, пробки и аварии.

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