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Происшествия

"Я бил в ответ": почему вступившемуся за девушку уральцу грозит тюрьма

08:0031.01.2018
(обновлено: 08:17 31.01.2018)
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© Фото из личного архива Влада РябухинаВлад РябухинВлад Рябухин
© Фото из личного архива Влада Рябухина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Восемь лет колонии строгого режима за один удар — такое наказание грозит 22-летнему Владиславу Рябухину. Громкий судебный процесс стартовал на днях в Екатеринбурге. На скамье подсудимых — щуплый парень в очках, который поехал заступиться за девушку и встретился с ребятами спортивного телосложения. Их было четверо.

Кадр из фильма Хулиганы
© Baker Street (2004)
"В другой раз пройду мимо": почему люди не хотят заступаться за слабых
Одному, Саргису Арутюняну, в результате потребовалась трепанация черепа. После операции он сразу отправился в полицию с заявлением. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в этой запутанной истории.

Очкарик и "качок"

Инцидент произошел летом 2017-го в Екатеринбурге. "Мой приятель Эдик попросил помочь забрать из гостей его подругу Василису, — рассказывает обвиняемый Владислав Рябухин. — По ее словам, в квартиру, где они отдыхали, приехала толпа незнакомых парней".

Как сообщил РИА Новости один из участников той вечеринки, молодые люди вели себя довольно развязно, и, немного освоившись, начали приставать к девушкам. "Возле подъезда нас встретили сестра Василисы и 16-летний парень по имени Гриша. Подросток, сильно пьяный, сразу принялся нас оскорблять, — продолжает подсудимый. — Я дал ему пощечину и попросил извиниться, но вместо этого он побежал за подмогой". Через несколько минут юноша вернулся, однако, как утверждает Рябухин, диалог с ним пошел совершенно в другом ключе — ребята мирно пообщались, пожали друг другу руки и уже собирались расходиться.

© Фото из личного архива Влада РябухинаВлад Рябухин
© Фото из личного архива Влада Рябухина
Влад Рябухин

"В этот момент появились четыре крепких парня — похоже, борцы, — вспоминает Влад. — Они были пьяны, на все призывы успокоиться никак не реагировали. Один из них неожиданно ударил меня правой ладонью по лицу. Я немного "поплыл", но машинально успел нанести ответный удар. Это был чисто инстинкт самосохранения".

Завязалась драка, которая, впрочем, очень быстро закончилась. У парня, которого ударил Влад, запал язык, он задыхался. "Мне показалось, что у него приступ эпилепсии, и я попробовал оказать первую помощь, — говорит Рябухин. — Минут 40 мы его приводили в чувство, потом разошлись. Я направился в аптеку за таблетками: от удара сильно болела голова".

Работа магазина по продаже оружия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самооборона: защитить себя, не нарушив закон?
У пострадавшего в драке 20-летнего Арутюняна своя версия произошедшего. "Меня на той вечеринке вообще не было, я весь день работал с отцом и только ночью приехал в район, чтобы увидеться с друзьями, — заявил молодой человек РИА Новости. — Мы как раз гуляли возле дома, где проходила эта тусовка, и услышали громкий голос нашего знакомого Гриши".

По его словам, подросток ругался возле подъезда с двумя молодыми людьми — Владом и Эдиком. "У Гриши под глазом был свежий синяк, — продолжает потерпевший. — Я сказал Рябухину, мол, что ты орешь на него, ему всего 16 лет. В ответ он пошел на меня, и я его оттолкнул. Потом повернулся к Грише и спросил, что случилось. В этот момент мне прилетел удар, и больше я ничего не помню".

В больнице Саргису сначала диагностировали простое сотрясение мозга, однако сделанная через три дня МРТ показала страшную картину: перелом костей свода черепа. Парня срочно отправили на трепанацию. Тут стоило бы отметить, что Рябухин в прошлом занимался боксом. Правда, очень недолго — успел провести лишь два поединка, а спортивный разряд так и не получил. Арутюнян тоже увлекался спортом, но единоборствам предпочитал тренировки с "железом".

© РИА НовостиСаргис Арутюнян после судебного заседания
© РИА Новости
Саргис Арутюнян после судебного заседания

Интересно, что позвонившая другу Рябухина девушка в итоге спокойно заснула в той самой квартире, где проходила злополучная вечеринка. О случившемся узнала только утром. Большинство тех, кто в курсе событий, встали на сторону Влада — в его поддержку даже создали группу в социальных сетях.

Самооборона или нападение

Уголовное дело вообще могли не возбудить, не окажись у Арутюняна серьезной травмы головы. "На следующий день после драки ко мне в больницу приходил участковый. Я сказал ему, что у меня сотрясение, — вспоминает Саргис. — Заявление на Влада я написал только после того, как мне сделали операцию. Однако я не хочу, чтобы его посадили — зачем мне враги? Мне лишь надо, чтобы он во всем сознался". Аналогичной позиции придерживается и адвокат потерпевшего. "Нам не нужно крови, зачем ломать парню жизнь, — сообщил РИА Новости юрист Николай Колчанов. — Но пусть Рябухин заплатит на нанесение морального и материального вреда ".
Впрочем, если вину Влада все-таки докажут, то, кроме возмещения ущерба, ему грозит серьезный тюремный срок. Адвокат обвиняемого утверждает, что сейчас потерпевший пытается всячески оправдаться. "Он говорит, что не бил, а лишь "толкнул в лицо", — рассказывает РИА Новости юрист Сергей Колосовский. — Якобы после этого Влад отлетел на полтора метра. Но это неправда. Рябухина только повело немного в сторону, и, выходя из наклона, он сразу ударил Арутюняна".

© РИА НовостиОдин из свидетелей потасовки рисует судье схему расположения участников драки
© РИА Новости
Один из свидетелей потасовки рисует судье схему расположения участников драки

По его словам, в действиях подсудимого вообще не прослеживается умысла причинять кому-то вред. "В суде мы четко установили, что потерпевший весом 100 килограммов первым внезапно ударил весившего 60 килограммов Влада, при этом рассек ему бровь, — продолжает Колосовский. — В ответ Рябухин нанес только один удар, поэтому здесь нельзя говорить даже о превышении самообороны: один удар — на один удар. К тому же с Сарго были еще два его друга. Один из них тут же напал на Влада. И он, уже сориентировавшись, уклонился от ударов, а потом вообще бросился помогать Арутюняну".

Рэпер Loc-Dog. Архив
© Фото : Алексей Наумов
Рэпер Loc-Dog заступился за девушку и попал в больницу
На первом судебном слушании Колосовский заявил прокурору ходатайство о том, чтобы вернуть дело на доследование. Что интересно, в этом его поддержала и сторона Арутюняна. Но гособвинитель отклонил просьбу обоих защитников. "Изначально нужно было рассматривать ситуацию необходимой самообороны, а было или нет ее превышение, это уже второй вопрос, — объясняет РИА Новости адвокат Влада Сергей Колосовский. — Но следователь почему-то сразу возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а потом к нему вложила постановление об отказе в возбуждении дела по статье 114 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны". Якобы нападение не угрожало жизни и здоровью Рябухина".

Суд рассудит

В том, кто прав, а кто виноват,  разберется суд. Но у обоих адвокатов остается немало вопросов, как к расследованию этого неоднозначного уголовного дела, так и к самому следователю Шакирзяновой. "Она каким-то образом всего за один день провела восемь очных ставок, — объясняет Колчанов. — На деле же она опросила только одного свидетеля и Рябухина. А потом просто тупо скопировала эти показания и перенесла их на остальных свидетелей. Получилось, что все они слово в слово сказали одно и то же. Скорее всего, у нее поджимали сроки, и нужно было поскорее закончить дело, чтобы направить его в прокуратуру. Но так же не работают. Я считаю, что это просто лень".

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудник полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции на улице Москвы

В Главном управлении МВД по Свердловской области попросили не делать поспешных выводов, а спокойно дождаться решения суда. "В настоящее время расследование резонансного уголовного дела завершено, и оно направлено в суд. Поэтому пока на данном этапе заявлять о плохой работе сотрудников правоохранительных органов преждевременно, — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Валерий Горелых. — Если дело вернется на доследование, тогда можно будет говорить о том, что следственные органы провели некачественную работу, и им будет дана соответствующая оценка. К тому же у нас обвинительное заключение по любому уголовному делу утверждает прокуратура, и если в деле что-то не так, то прокурор его просто не подпишет и не направит в суд. Соответственно, адвокаты пытаются бросить камень не только в сторону МВД, но и в адрес надзорного ведомства".

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Происшествия
Комментарии
22 пользователя оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
kismihail
Какой-то беспредел. Следователя Шакирзянову надо гнать со службы. За неплохое денежное содержание и льготы она не только ничего не делает, но и наносит вред государству (с учётом мнения моих коллег, о том, что при попытке дать сдачи или заступиться за кого-то от хулиганов, тебя или убьют, или покалечат или посадят. А потом следователь пойдёт спокойно домой и ляжет спать). Абсолютное бездушие, нарушение моральных принципов со стороны полиции, прокуратуры и суда.
09:16
31.01.2018
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x11k68
Что же по нашему российскому законодательству нужно было ждать когда тебя запинают четверо качков.
Арутюнян просто испытал в действительности поговорку: не протягивай руки иначе протянешь ноги. Чем больше шкаф тем громче падает.
08:58
31.01.2018
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