Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Прокуратура ведет проверку по факту обрушения строительных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" в Москве с пятью пострадавшими, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось об обрушении строительных лесов в переходе у станции метро "Улица 1905 года" в Москве под тяжестью снега, пострадали 5 человек.

"Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдений требований федерального законодательства в связи с обрушением строительных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года", в результате которого пострадали пять человек", — сказала Нефедова.

Она также сообщила, что прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, проводимой ГСУСК РФ по Москве по данному инциденту.