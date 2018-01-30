Обрушение около станции "Улица 1905 года" не нарушило работу метро в Москве

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Городские службы работают на месте обрушения строительных лесов у станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.

"Городские службы на месте. Информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе метрополитена Москвы, инцидент в переходе не повлиял на работу подземки. "Инцидент в переходе в районе станции "Улица 1905 года" никак не повлиял на работу мосметро — переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно", — сообщили агентству в пресс-службе.

В департаменте здравоохранения Москвы РИА Новости пока не смогли уточнить информацию о состоянии и количестве пострадавших.

Видео с места обрушения конструкций у станции метро "Улица 1905 года". ЧП произошло вечером во вторник в подземном переходе на Пресненском валу. По предварительным данным, обрушился временный навес, установленный для производства ремонтных работ. pic.twitter.com/1w7keDjNoS — Пятый канал Новости (@5tv) 30 января 2018 г.

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