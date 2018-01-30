В Подмосковье проверяют видео, где подростки тушат Вечный огонь снегом

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после появившегося в СМИ видеоролика, где подростки закидали Вечный огонь снегом в подмосковном городе Кашира и потушили его, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Ранее в СМИ появилось видео, где несколько подростков, которым на вид около 13-15 лет, перепрыгивают через Вечный огонь и закидывают его большими комками снега, один из которых в итоге потушил его.

"Сотрудники полиции устанавливают личности подростков. Проводится проверка", — сказал дежурный офицер.