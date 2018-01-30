В Коми вынесли приговор мужчине, убившему кота в стиральной машине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты назначил мужчине, который "постирал" в стиральной машине кота своей знакомой, наказание в виде года ограничения свободы, сообщает прокуратура Коми.

В октябре 37-летний житель Ухты, будучи пьяным, обиделся на свою подругу, схватил ее кота Рыжика, засунул в стиральную машину и включил ее. После первого цикла стирки кот еще подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину снова. В результате кот погиб. Все это мужчина снял на видео, которое отправил подруге.

Против ухтинца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Вину он признал, но объяснить, зачем расправился с котом, не смог. В суде он говорил о том, что кот был ласковый, никогда не кусался.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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9.3% Принудительных работ

62.1% Лишения свободы

20.8% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Приговор пока не вступил в законную силу, уточняет надзорное ведомство.

Решение суда оказалось сравнительно мягким, поскольку на момент совершения преступления статья о жестоком обращении с животными не предусматривала наказания в виде лишения свободы. Поправки в нее внесли только в конце декабря — сейчас за издевательство над животными грозит до трех лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах (таких как публичная трансляция в интернете) — до пяти лет.