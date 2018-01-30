Титов намерен встретиться в Лондоне со сбежавшими российскими бизнесменами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что во время поездки в Лондон планирует встретиться с представителями российского бизнеса, которые вынуждены были уехать из страны из-за "незаконного преследования".

В начале декабря прошлого года Титов в интервью РИА Новости рассказал, что готовит для президента РФ список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба. В середине декабря бизнес-омбудсмен сообщил, что список уже готов и что в нем около 10 фамилий.

"Мы их собираем в Лондоне в конце этой недели", — сказал Титов во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, не собирается ли он встретиться в Лондоне с бизнесменами, которые вынуждены скрываться.

"Мы провели анализ тех, кто к нам обратился. Встречаемся с теми, кого считаем не жуликами и которые подвергаются действительно незаконному преследованию. И вот с ними будем встречаться", — добавил он.

Планируется также встреча и с другими представителями русской общественности в Лондоне, сообщил бизнес-омбудсмен.

"Кроме того, встречаемся в Оксфорде с большой группой парламентариев, с членами палаты лордов, представителями вооруженных сил Великобритании, с которыми хотим обсудить возможность выхода из политического кризиса, который сложился не только между нашими странами, но и в мире в целом", — рассказал он.