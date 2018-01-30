В Москве задержали подозреваемых в купле-продажи младенца

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следствие задержало двух подозреваемых в совершении купли-продажи новорожденного ребенка, в отношении женщин возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин по признакам преступления, предусмотренного статьей "торговля людьми", — сказала она журналистам.

В ходе следствия было установлено, что в июне 2015 года 28-летняя женщина, будучи беременной, договорилась со своей 38-летней знакомой о продаже ей новорожденного ребенка. В январе 2016 года на следующий день после рождения ребенка мать передала его знакомой за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется.

Обе женщины задержаны, матери младенца предъявлено обвинение, отмечает Иванова. С ними проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.