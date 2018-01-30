МВД назначило ряд экспертиз по делу о поджоге вологодской деревни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Полиция Вологодской области назначила ряд экспертиз в рамках уголовного дела о поджогах в заброшенной деревне Березово, где, по информации пользователей соцсетей, московский фотограф Данила Ткаченко мог сжечь несколько домов ради эффектных снимков, говорится в ответе регионального ГУМВД на запрос РИА Новости.

Снимки "горящих деревень" проекта Ткаченко "Родина" можно было увидеть в берлинской Kehrer Galerie. Сообщалось также, что проект Ткаченко с видами горящих деревень был выдвинут на премию Кандинского. В соцсетях появились сообщения, что Ткаченко якобы сжигает пустующие деревни, чтобы сделать эффектные фотографии. В частности, по данным пользователей, так могла сгореть заброшенная старинная деревня Кучепалда в Архангельской области, а также пустующая деревня Берёзово в Кирилловском районе Вологодской области. Полиция Архангельской области позже провела проверку в Кучепалде и не нашла следов поджога. В то же время в заброшенной деревне Березово такие следы были найдены.

В предыдущем ответе РИА Новости ГУМВД сообщало, что проводит проверку информации из интернета, что один из московских фотографов причастен к поджогам нескольких нежилых деревянных строений в Вологодской области. В новом ответе агентству ГУ МВД проинформировало о проведении экспертиз в рамках возбужденного уголовного дела.

"В настоящее время устанавливаются собственники деревянных строений. Также в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" продолжается", — говорится в ответе ГУМВД по Вологодской области.

Ведомство отмечает, что уголовное дело "по факту поджога неустановленным лицом деревянных строений в деревне Березово" было возбуждено в ноябре 2016 года группой дознания ОМВД России по Кирилловскому району. По предварительным данным, возгорание произошло или могло произойти в период с мая по сентябрь 2016 года.

Ранее областное ГУ МЧС, отвечая на запрос РИА Новости, сообщало, что производство по уголовному делу об умышленном уничтожении или повреждении имущества в 2017 году было приостановлено. По данным ГУМЧС, 15 сентября 2016 года неизвестные лица сожгли пять домов в деревне Берёзово, на месте происшествия обнаружена канистра с запахом легковоспламеняющейся жидкости. При этом ближайший к деревне Берёзово жилой населенный пункт, деревня Солза, расположен в 30 километрах в Архангельской области. Линий электропередачи к деревне Берёзово не подходит. Подъехать к деревне сложно из-за плохой дороги. С 2000 года в деревне никто не проживает.