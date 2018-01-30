Хозяйки 63 собак в Петербурге пойдут под суд за нападение животных на детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц города, содержавших 63 собак, которые покусали их соседей, включая двух детей, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.

Как отмечает прокуратура, женщины, проживающие в одном из домов на проспекте Культуры, содержали 63 собак неустановленных пород. Хозяйки выгуливали животных без поводков и намордников в общественных местах и оставляли их без присмотра. В результате пострадал один из жильцов дома, а также двое детей.

"На жильца в момент его входа в парадную напали собаки обвиняемых. При этом женщины возможность этого сознательно допускали. В результате чего одна из собак укусила жильца, причинив легкий вред здоровью, а также несколько раз укусила несовершеннолетнюю девочку, причинив ей легкий вред здоровью. Собаки укусили и другого несовершеннолетнего ребенка не менее пяти раз в область туловища, причинив ему телесные повреждения в виде ссадин и гематом", — уточняет прокуратура.

Жительницы Петербурга, на которых, как уточняет городское надзорное ведомство, неоднократно жаловались соседи, обвиняются по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Уголовное дело будет направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура города.