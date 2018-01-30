У советника-посланника Белоруссии в Москве украли права и документы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Права и документы украли в Москве у советника-посланника Белоруссии, сообщили РИА Новости в посольстве страны.

"Материальный ущерб незначительный, права и документы. Это не ограбление, это мелкая кража", — заявили в посольстве.

Дипломаты уточнили, что инцидент произошел на Рублевском шоссе. Пострадавший обратился в полицию, преступников ищут.

"Есть информация, что злоумышленники уже успели отметиться в Москве несколько раз. В данную ситуацию попал и советник-посланник посольства", — добавили в посольстве, не уточнив его имени.

Комментарием российских правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Источник в правоохранительных органах заявил агентству, что ночью из машины советника-посланника посольства Белоруссии в Москве украли сумку с документами. "Материальный ущерб устанавливается", — сказал собеседник агентства. По его словам, уже возбуждено уголовное дело.