В Орловской области в ДТП с участием четырех машин погибли двое полицейских

ВОРОНЕЖ, 30 янв — РИА Новости. Два сотрудника полиции погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Орловской области, сообщило управление МВД по региону.

По данным управления, авария произошла в 10.36 мск в Малоархангельском районе. Столкнулись "Газель", Renault Logan, "КамАЗ" и "Газель Next".

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир (женщина) автомобиля "Газель", также телесные повреждения получили еще трое пассажиров (женщины) транспортного средства. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении УМВД.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд "КамАЗа" на встречную полосу, где грузовик врезался в "Газель".

"На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Установлено, что водителем и пассажирами автомобиля "Газель" являются сотрудники регионального УМВД", — сообщает полиция.

По данному факту следственное управление СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В СК подтвердили, что среди погибших одна женщина — сотрудница УМВД России по Орловской области.