Следствие назвало возможные причины ЧП с судном "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Следствие в качестве возможных причин ЧП с пропавшим в Японском море судном "Восток" рассматривает погодные условия, техническую неисправность судна и нарушение правил судовождения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева.

"Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения водного транспорта, техническая неисправность судна и погодные условия. Получены объективные данные о штормовой погоде в предположительном районе и в момент срабатывания аварийного радиобуя. Допрошен ряд свидетелей, у судовладельца и в портах изъята документация на судно", — сказала Немцева.

По ее словам, найденные в море предметы будут досмотрены. Поиски продолжаются. Расследуется уголовное дело.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

В понедельник сообщалось о прекращении активной фазы поисков судна. МЧС во вторник решило продолжить поиски авиацией в течение минимум двух дней.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".