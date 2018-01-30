В Приморье нашли тушу тигра на месте нападения хищника на охотника

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты обнаружили на месте нападения хищника на охотника в Ольгинском районе Приморья тушу тигра, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее власти Приморья сообщили, что 28 января амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал. При этом Арамилев тогда заявил РИА Новости, что достоверно пока неизвестно, какой именно хищник напал на людей. От уцелевшего охотника не удалось получить информации об инциденте. Когда его раненый коллега пришел в себя, он рассказал, что на него напал тигр, и он был вынужден убить хищника. По словам охотника, напавшее на него животное было ранено. После этого специалисты выехали на место происшествия, чтобы восстановить картину событий.

"Специалистам удалось найти место происшествия и, к сожалению, труп тигра. Все материалы и тушу животного передали в полицию Ольгинского района, в ближайшее время будет назначена экспертиза в центре в селе Воздвиженка. Там пройдет вскрытие, тогда будет воссоздана картина произошедшего", — сказал Арамилев.

По его словам, тигр – взрослый. На данный момент только на основании следов на снегу сложно сказать, что именно произошло. Также пока нет информации о травмах тигра – туша заморожена. Специалист полагает, что до конца недели результаты экспертизы будут готовы.

Как сообщил РИА Новости заместитель директора департамента охотнадзора Приморья Алексей Суровый, будет проводиться проверка, чтобы установить обстоятельства инцидента, ее результаты будут через несколько дней.