В Приморье пытаются поймать тигра, который охотится на собак

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты пытаются поймать в Приморье тигра, который охотится на собак в Уссурийском районе, сообщила администрация края.

Отмечается, что тигра ловят две оперативных группы департамента охотничьего надзора Приморского края, а также специалисты МРОО "Центр "Тигр", Центра "Амурский тигр" и WWF России.

"Первый сигнал по Алексей-Никольскому поступил к нам 20 января, но этого зверя мы начали отслеживать еще раньше, с конца декабря, когда он утащил двух собак с полигона, в 5 километров от села. Уже подтверждено, что тигр унес из деревни четыре собаки. Ситуация действительно конфликтная, поэтому было принято решение об изъятии тигра из природы и выяснении причин его поведения", – цитируются в сообщении слова директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

По его словам, зверь ведет себя неадекватно – он не боится света и крика людей. Мертвую собаку он утаскивал на большие расстояния – 3-4 километра. Обычно тигр не уносит так далеко свою добычу. Поэтому предполагали, что это тигрица с тигренком, однако пока это не доказано.

Для поимки применяются тепловизоры и ветеринарный модуль.