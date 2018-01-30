В деле о "рекордной взятке" в Минобороны появился новый фигурант

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский окружной военный суд арестовал начальника одного из отделов управления конкурентных процедур Минобороны Юрия Решетникова по делу о "рекордной взятке".
По версии следствия, Решетников в составе организованной группы за особо крупные взятки "ограничил конкуренцию и способствовал коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, в заключении государственных контрактов с Минобороны".
Чиновнику грозит до 15 лет заключения со штрафом до 70-кратной суммы взятки. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
В минувшем сентябре стало известно, что Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о "рекордной в истории Минобороны взятке" — 368 миллионов рублей. Как писал "Ъ", по делу задержали начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ Александра Вакулина, а следом и его начальника — главу управления Александра Бережного.
По данным газеты, обоим инкриминируют хищение около 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получение взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за покровительство.