В деле о "рекордной взятке" в Минобороны появился новый фигурант

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский окружной военный суд арестовал начальника одного из отделов управления конкурентных процедур Минобороны Юрия Решетникова по делу о "рекордной взятке".

По данным "Коммерсанта" , Решетников возглавляет подразделение, которое выполняет антимонопольные функции внутри министерства. В СИЗО его забрали из больницы, где он перенес операцию, после показаний военного чиновника, заключившего сделку со следствием, отмечает издание.

По версии следствия, Решетников в составе организованной группы за особо крупные взятки "ограничил конкуренцию и способствовал коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, в заключении государственных контрактов с Минобороны".

Чиновнику грозит до 15 лет заключения со штрафом до 70-кратной суммы взятки. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

В минувшем сентябре стало известно, что Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о "рекордной в истории Минобороны взятке" — 368 миллионов рублей. Как писал "Ъ", по делу задержали начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ Александра Вакулина, а следом и его начальника — главу управления Александра Бережного.

По данным газеты, обоим инкриминируют хищение около 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получение взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за покровительство.