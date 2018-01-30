Тяжело пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ пришла в сознание

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка, находившаяся в тяжелом состоянии, пришла в себя и начала принимать пищу самостоятельно, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф Бурятии.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Кушает самостоятельно. Состояние тяжелое, стабильное", — сказал собеседник агентства.

Остальные четверо пострадавших находятся в отделениях в удовлетворительном состоянии.