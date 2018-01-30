Члены экипажа судна "Восток" считаются пропавшими без вести

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Членов экипажа судна "Восток" в Японском море, которое с 25 января не выходит на связь, считают пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Двадцать членов экипажа считаются пропавшими без вести", — говорится в релизе пресс-службы.

Также отмечается, что всем морским и воздушным судам дается дополнительное оповещение о попутном обследовании района кораблекрушения РМС "Восток".

По данным ведомства, поиски РМС "Восток" проводились в соответствии с требованиями Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года и "Руководства по международному авиационному и морскому поиску и спасанию".

Накануне морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым. Искать их будут мимо проходящие суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.