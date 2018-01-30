В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Почти 36 тысяч квадратных километров обследовано в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

"С начала проведения поисковой операции в Японском море обследовано авиацией МЧС России более 26156 квадратных километров акватории, морскими судами более 9720 квадратных километров акватории", — говорится в сообщении.

Помимо задействованных в операции двух самолетов Бе-200 к вылету готов вертолет МИ-8 МЧС России.

На телефон "горячей" линии с начала работы поступило 714 звонков. Психологи МЧС оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.

Рыболовецкое судно "Восток", на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь утром 25 января, на нем сработал аварийный радиобуй. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу нашли два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходило под российским флагом, было приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".