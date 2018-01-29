В СК назвали причину хлопка газа в Рязанской области, где погиб человек

ВОРОНЕЖ, 29 янв — РИА Новости. Следствие выяснило, что хлопок газа, обрушивший гараж в Рязанской области, в результате чего погибла женщина, а ее муж получил тяжелые травмы, произошел из-за того, что грызуны испортили шланг к газовому баллону, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ региона Анжелика Евдокимова.

Обрушение кирпичного гаража с деревянной пристройкой и мансардным этажом произошло в поселке Поляны Рязанского района утром 4 июля прошлого года. По данным следствия, в результате погибла женщина 1983 года рождения, тело которой было обнаружено при разборе завала. Ее супруг, 1976 года рождения, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. По факту происшествия следствие возбудило дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"Из-за повреждения гибкого шланга произошла утечка бытового газа из баллона, что привело к взрыву (хлопку газа). Грызуны погрызли шланг", — сказала собеседница агентства.

Евдокимова отметила, что расследование дела находится на завершающей стадии.