Независимые эксперты подтвердили заключение о виновности врача Мисюриной

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Независимые эксперты и опытные специалисты в области гематологии подтвердили заключение экспертиз о виновности врача-гематолога, осужденной на два года колонии после смерти пациента в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Недавно вынесенный приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной в связи с гибелью пациента после проведенной ею трепанобиопсии вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия медика привели к смерти пациента.

"Виновность врача-гематолога в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз", — сказала Иванова.

Ранее СК сообщал, что, по данным следствия и суда, 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя пациенту трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения медицинской услуги. Своими действиями осужденная нанесла сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых пациент через несколько дней скончался, отмечал СК.

Как пояснила Иванова, заключение проведенных комиссионных судебно-медицинских экспертиз свидетельствует, что смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза.