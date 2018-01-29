В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Ростуризма

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание Ростуризма, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Там все здание эвакуировано, там не только Ростуризм. Все вокруг эвакуировали", — сообщил он.

По его словам, эвакуация произошла примерно "час с лишним" назад. Ряд сотрудников находятся на улице, некоторых, из младшего персонала, отпустили по домам.

Ранее в понедельник сообщалось об эвакуации из-за звонков о "минировании" более 20 зданий в столице, включая общественную приёмную Совета Федерации, несколько управ, помещения Москомархитектуры.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.