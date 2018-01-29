Депутат Госдумы попросил Чайку дополнительно изучить дело врача Мисюриной

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Гутенев обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дополнительно проанализировать дело врача Елены Мисюриной, признанной судом виновной в смерти пациента, а также рассмотреть возможность обращения в суды апелляционной или кассационной инстанций для пересмотра судебного решения, следует из письма парламентария, которое находится в распоряжении агентства.

Ранее СМИ сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю Елену Мисюрину — врача-гематолога — виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной Мисюриной трепанобиопсии, и приговорил женщину к 2 годам лишения свободы. В департаменте здравоохранения столицы РИА Новости рассказали, что в понедельник адвокат Мисюриной подаст апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда.

"Прошу Вас дополнительно проанализировать приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы в отношении Е.Н.Мисюриной, а также рассмотреть возможность обращения в суды апелляционной или кассационной инстанций в целях пересмотра судебного решения в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации", — говорится в письме Гутенева, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года, в департаменте здравоохранения Москвы отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте". Как подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.