Подъезд дома под Волгоградом, где взорвался газ, заселят до третьего этажа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Жильцы, проживающие с первого по третий этаж в подъезде дома в городе Волжский Волгоградской области, где произошел взрыв бытового газа, через два дня смогут вернуться в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Газ взорвался около 18.00 мск в субботу в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. По данным источника в экстренных службах, она состоит на учете у психиатра. Жильцы подъезда дома были эвакуированы. Специалисты приступили к обследованию здания.

"Первый этап экспертизы завершен, но должны пройти определенные страховочные мероприятия. На это потребуется около двух дней. После этого подъезд будет заселен до третьего этажа. Жители четвертого и пятого этажей смогут вернуться в свои квартиры после проведения ремонтно-восстановительных работ", — процитировал собеседник слова главы города Игоря Воронина. Он не уточнил, о каких именно страховочных мероприятиях идет речь.

На время ремонта жители дома будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Жители пострадавшего подъезда могут в сопровождении полицейских вернуться в квартиры и забрать необходимые вещи.

По словам представителя горадминистрации, ремонт верхних этажей подъезда может занять три-четыре месяца.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Проводятся следственные мероприятия. Также прокуратурой организована проверка исполнения действующего законодательства органами местного самоуправления, управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей поставку газа.