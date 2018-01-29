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Происшествия

Истощенная тигрица вышла к людям в Хабаровском крае

15:5629.01.2018
(обновлено: 17:17 29.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкТигрица. Архивное фотоТигрица. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ХАБАРОВСК, 29 янв – РИА Новости. Специалисты оперативной группы Минприроды Хабаровского края в понедельник отловили и направили в реабилитационный центр сильно истощенную тигрицу, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовый, сообщает центр "Амурский тигр".

Амурский тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Центр "Амурский тигр" прокомментировал нападение на охотников в Приморье

"В Минприроды Хабаровского края поступило сообщение о том, что хищник расположился на веранде жилой постройки одного из дворов. Прибыв на место, специалисты, с применением специальных средств, изъяли тигра и направили в реабилитационный центр в села Алексеевка Приморского края. Возмутителем спокойствия оказалась самка амурского тигра", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае уже заполнен, поэтому тигрицу пришлось везти в Приморье. Специалисты Росприроднадзора в кратчайшие сроки оформили все необходимые для этого документы.

"Зверь сильно истощён, но видимых повреждений от огнестрельного оружия нет. Тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. Тем не менее, состояние редкого хищника тяжелое, и ей требуется срочная помощь. Традиционно со своей стороны берем все расходы, связанные со спасением и реабилитацией тигрицы, на себя", — приводятся в сообщении центра слова Арамилева.

В свою очередь, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрий Колпак сообщил, что возраст тигрицы определить сложно.

"У нее имеются серьезные повреждения десны, верхних зубов нет. Поэтому ее возраст определить сложно. Сейчас очень важно оказать хищнице квалифицированную помощь", — сказал он.

© Фото : АНО Центр "Амурский тигр"Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы. 29 января 2018
© Фото : АНО Центр "Амурский тигр"
Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы. 29 января 2018

Специалистам предстоит выяснить, почему тигрица покинула лес и пришла в село. Как только хищница будет доставлена в центр реабилитации, у нее возьмут анализы. Если тигрицу удастся спасти, ее дальнейшая судьба будет определена Росприроднадзором.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Александров
Поправляйся полосатая красавица!!!
16:25
29.01.2018
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Татьяна Капутина
Господи, Отче наш, помоги животинке лесной выжить в жутком холоде и спаси их голодной смерти ибо на всё воля Твоя и милосердие Твоё! - молю всей душой своей, что сжимается от сострадания погибающих, за помощью к человеку приходящих и бессловесно умоляющих...
16:41
29.01.2018
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