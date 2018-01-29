МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители проверяют помещения еще одной управы и средней школы в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Звонки с угрозой взрывов поступили в управу "Измайлово" и школу №324 на улице Удальцова в Западном административном округе. Проводятся проверки", — сказал собеседник агентства.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.