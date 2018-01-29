Активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна "Восток" прекращена

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Спасательная группировка прекратила активную фазу поисков пропавшего в Японском море судна "Восток" из-за отсутствия надежды найти моряков живыми, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Поиски продолжались с 25 по 29 января включительно в течение 5 дней. В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20.00 координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции. Дальнейший поиск будут осуществлять мимо проходящие суда", — сказал собеседник.

Он также отметил, что до сих пор не найден аварийный буй с судна "Восток".

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.