В Астрахани вынесли приговор нейрохирургу по делу о смерти ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Астрахани приговорил к 2 годам и 11 месяцам ограничения свободы врача-нейрохирурга областной детской клинической больницы, из-за неосторожности которого скончалась шестилетняя девочка, сообщает СУСК России по Астраханской области.

Суд установил, что 19 мая 2016 года врач провел девочке эндоскопическую нейрохирургическую операцию в областной детской клинической больнице имени Силищевой. Через два дня после операции ребенок стал жаловаться на боль, головокружение и тошноту, стал вялым и потерял аппетит. Состояние девочки резко ухудшилось, произошла остановка сердца, спасти ее не удалось.

"Согласно результатам патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила от осложнений после проведенной операции", — говорится в сообщении. Суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок.