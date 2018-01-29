В Пскове сгорела машина руководителя штаба Собчак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Пскове загорелся автомобиль Citroen, который использовал Виктор Широбоков, координатор областного предвыборного штаба Ксении Собчак, рассказал РИА Новости представитель регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел около пяти утра 28 января у дома 26/13 в переулке Дружбы. По словам собеседника агентства, эксперты устанавливают причины возгорания.

"Этот автомобиль на него не зарегистрирован", — добавил он, отвечая на вопрос, принадлежит ли сгоревший Citroen координатору штаба Собчак.

Как рассказал РИА Новости сам Широбоков, это автомобиль его знакомой, которая передала ему Citroen "для деятельности штаба".

"Я на этом автомобиле ездил в центральный штаб в Москву, отвозил подписи, собранные в Псковской области. Вот только вернулся из Москвы, в 12 часов дня поставил его возле дома. Вот уже этой же ночью в 5 утра он загорелся", — сказал он.

Как отметил Широбоков, автомобиль дизельный и "сам загореться не может", "с электричеством все было в порядке". В начале января машина прошла полное техническое обслуживание.

"Поджог, однозначно", — считает координатор.

В качестве причины возможного поджога он назвал стремление помешать работе предвыборного штаба. Широбоков отметил, что агитация предполагает многочисленные разъезды по области и автомобиль — "важный фактор деятельности штаба".

По его словам, вопрос с автотранспортом будет решен. "Это не сможет остановить нашу деятельность", — добавил Широбоков.

Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", она позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента состоятся 18 марта.