В Саратовской области осудили вербовщика ИГ*

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы вербовщика в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Саратовской области.

По данным ведомства, 22-летний уроженец Саратовской области Абдуллаев вел активную пропагандистскую работу в интересах террористической организации "Исламское государство"*, действующей на территории Сирии, и занимался вербовкой через интернет людей для участия в этой организации.

В частности, установлено, что осужденный через общение в интернете склонил жителя Саратова к участию в "джихаде" в составе ИГ*. В мае 2017 года вербовщика задержали сотрудники УФСБ.

"Приволжским окружным военным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Содействие, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности". Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в ФСБ.

*Террористическая организация, запрещена в России