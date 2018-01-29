Раненный в воинской части Приамурья солдат-срочник находится в коме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Солдат-срочник, раненный в одной из воинских частей Амурской области, находится в коме, сообщила РИА Новости его сестра Валентина Орлова.

Как сообщала ранее пресс-служба Восточного военного округа, командование округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона. По информации ВВО, военнослужащий находится в военном медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Брат в том же состоянии, в коме", — сказала Орлова.

Она уточнила, что ее брат Евгений Кувайцев был призван 7 ноября 2017 года из поселка Кропачево Челябинской области.

Информационный сайт АСН24 со ссылкой на свой источник сообщал, что призывник получил три огнестрельных ранения.