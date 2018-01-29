В Ростове-на-Дону нашли тело новорожденной девочки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости. Тело новорожденной девочки найдено в мусорном баке в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"По данным следствия, 26 января в мусорном контейнере, расположенном по проспекту 40-летия Победы в Ростове-на-Дону обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола, обернутое в полимерный пакет", — сказала Гагалаева.

Она добавила, что каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным следствия, ребенок появился на свет еще живым.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время следователи устанавливают личность матери погибшей девочки.