Под Калугой в ДТП погибли четыре человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли, пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-3 "Украина" в Калужской области, сообщило УМВД по региону в понедельник.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли и еще семь получили травмы, они госпитализированы.

По данным полиции, еще двое пострадавших скончались.

"28 января в 23.00 на 233 километре автодороги М-3 "Украина" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения транспортных средств 4 человека погибли и 5 получили ранения", — говорится в сообщении.

В ДТП участвовали Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. Погибшие: женщина 1987 года рождения и трое мужчин — 1982, 1990, 1981 годов рождения.

"Получили ранения водитель автомашины "Фольксваген Гольф", мужчина 1984 года рождения, водитель автомашины "Фольксваген Пассат", мужчина 1978 года рождения, и пассажиры данного транспортного средства, мужчины 1991, 1990 и 1989 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — уточнило УМВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД, движение транспорта не затруднено. По факту ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.