Авиация прекратила поиски пропавшего судна "Восток" из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Второй самолет МЧС Бе-200 завершил поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток" из-за непогоды. Об этом сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

По его словам, поиски продолжатся утром во вторник.

Росморречфлот сообщил, что также район поисков покинули два судна. Им на замену пришел траулер "Орион", а скоро подойдет судно "Океан". Теплоход "Кунашир", у которого кончается топливо, и сахалинский траулер "Вектор", капитан которого сообщил о возможном обледенении судна, также прекратили участвовать в поисково-спасательной операции.

Утром в четверг на рыболовецком судне "Восток" сработал аварийный радиобуй, после чего экипаж перестал выходить на связь. На борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. В субботу нашли два плота, людей на них не оказалось.