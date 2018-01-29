Житель Югры случайно застрелил знакомого во время охоты на лося

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе после смерти охотника, в которого выстрелил его товарищ, пытаясь попасть в лося, сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

По информации следствия, в конце декабря 2017 года в лесном массиве на территории Белоярского района четверо мужчин вышли на охоту на лося, в ходе которой произошел инцидент.

"Во время охоты мужчины рассредоточились по лесу. Один из них, увидев в мелколесье лося, выстрелил в него, однако по неосторожности попал в другого охотника, находившегося неподалеку. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", — заявили в ведомстве.

Как уточнил РИА Новости представитель следственного управления, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, при этом стрелявший пока не является обвиняемым по данному делу. В ведомстве добавили, что следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.