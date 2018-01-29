Два судна покинули место поисков пропавшего в Японском море "Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Два судна покинули район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", им на замену пришел траулер "Орион" и подходит судно "Океан", сообщает Росморречфлот.
Операцию на месте координирует аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Морспасслужбы Росморречфлота. В район операции идет СРТМ "Океан" судовладельца "ДВ-Флот" с Сахалина, его прибытие ожидается во вторник.
Видимость в районе поиска в понедельник снижается до 0,5 мили.
Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.