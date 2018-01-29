Два судна покинули место поисков пропавшего в Японском море "Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Два судна покинули район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", им на замену пришел траулер "Орион" и подходит судно "Океан", сообщает Росморречфлот.

"В районе поиска в 100 милях на юго-восток от мыса Гамова, где было зафиксировано последнее срабатывание аварийного буя "Коспас-Сарсат", частично изменился состав группировки судов: теплоход "Кунашир", у которого кончается топливо, в воскресенье был освобожден от ПСО, сахалинский траулер "Вектор" по докладу капитана о возможном обледенении судна также освобожден от ПСО и последовал по назначению в порт Невельск. Его место в составе группировки временно занял СРТМ "Орион", — говорится в сообщении.

Операцию на месте координирует аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Морспасслужбы Росморречфлота. В район операции идет СРТМ "Океан" судовладельца "ДВ-Флот" с Сахалина, его прибытие ожидается во вторник.

Видимость в районе поиска в понедельник снижается до 0,5 мили.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.