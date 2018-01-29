В Бурятии выписали из больницы пострадавшего при нападении на школу ребенка

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Один ребенок, пострадавший в нападении на школу в Улан-Удэ, выписан из больницы, сообщили в понедельник РИА Новости в центре медицины катастроф Бурятии.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Одного ребенка выписали. Трое находятся в удовлетворительном состоянии. Возможно, новая информация появится после обхода. Одна девочка по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии, дышит самостоятельно, есть элементы сознания. Наблюдается незначительное улучшение", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девочка, перенесшая операцию на кисти, чувствует себя нормально, процесс заживления пальцев идет.