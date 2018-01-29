Центр "Амурский тигр" прокомментировал нападение на охотников в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Специалисты центра "Амурский тигр" выехали на место столкновения хищника с охотниками в Ольгинском районе Приморья, однако достоверно пока неизвестно, был ли напавшим животным именно тигр, сообщил РИА Новости генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Ранее власти Приморья сообщили, что амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе Приморья, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал.

"Пока нет факта, подтверждающего, что напал именно тигр. Наша группа едет на место в Ольгинский район. Про тигра известно со слов охотников, однако наши специалисты пока не беседовали с ними", — сказал Арамилев.

По его словам, предварительные результаты проверки с места ЧП будут известны в течение дня.