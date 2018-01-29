В Приморье тигр напал на двух охотников

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе Приморья, один из них госпитализирован, сообщает администрация края.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 января, в лесу у села Щербаковка. "В результате у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

На место происшествия выехали специалисты центра "Амурский тигр", сообщил РИА Новости генеральный директор центра Сергей Арамилев. При этом он отметил, что пока нет доказательств того, что на охотников напал именно тигр.