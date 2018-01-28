В Москве на Славянском бульваре застрелили мужчину

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужчину застрелили на Славянском бульваре возле подземного перехода у одноименной станции метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 20.35 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранениями по адресу: Славянский бульвар, дом 2", — сказал дежурный офицер.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, стрельбе предшествовала ссора между двумя мужчинами. После убийства стрелявший скрылся, сейчас его разыскивают полицейские.