Пострадавшие при пожаре в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пострадавшие в результате пожара в подмосковном Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областном министерстве здравоохранения.

Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном доме № 6 на Южном бульваре. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей пострадали.

"Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате ЧП погибло два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи", — отметил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.